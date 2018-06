Stadio Roma: Parnasi, "pago tutti per non avere nessuno"

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "Io pago tutti per non avere nessuno". E' la frase di Luca Parnasi utilizzata dai carabinieri in una informativa depositata al Riesame per "descrivere il suo modus operandi dell'imprenditore nell'acquisire la 'captatio benevolentiae' di Luca Lanzalone proponendogli una serie di vantaggi che si riflettono nella sua sfera professionale essendo lui titolare di un prestigioso studio legale di Genova". "Il legame tra Parnasi e Lanzalone è basato su continui scambi di favore, paragonabile quasi ad un contratto di servizi a somministrazione periodica", si legge nell'informativa. Per i carabinieri "il ricorso alle utilità in favore di Lanzalone viene da questi ricambiato mediante proprio interessamento su questioni istituzionali ricadenti nella sfera di interessi economici di Parnasi".