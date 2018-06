Roma: M5s, tutti con sindaca Raggi

(ANSA) - ROMA, 19 GIU - "In merito ad alcune ricostruzioni stampa non veritiere ed assolutamente inventate ribadiamo che siamo tutti uniti insieme alla sindaca Virginia Raggi. Chi dice che siamo divisi afferma il falso. Lavoriamo tutti per la città a testa alta. Le chiacchiere le lasciamo agli altri". E' quanto recita un post del Movimento 5 Stelle di Roma in merito ad alcune ricostruzioni stampa secondo cui alcuni consiglieri sarebbero pronti a far cadere l'amministrazione comunale in anticipo.