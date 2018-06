Morta stella nuoto sincronizzato a Ostia

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - È Noemi Carrozza, atleta 20enne di nuoto sincronizzato, la ragazza morta ieri pomeriggio in un incidente stradale su via Cristoforo Colombo a Ostia. "Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano - si legge sul sito della Federnuoto - Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino. Avrebbe compiuto 21 anni l'11 settembre ed era tesserata per la società romana All Round. La giovane sincronette aveva rappresentato l'Italia in molteplici manifestazioni giovanili, finanche ai mondiali junior, ai Giochi europei ed in coppa CoMeN. Giungano a familiari, società ed amici le più sentite condoglianze".