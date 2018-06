Stadio Roma, Pallotta vertice con club

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - All'indomani dell'apertura dell'inchiesta sullo stadio della Roma, James Pallotta ha lasciato la Capitale per proseguire le vacanze organizzate in Italia. Il presidente della società giallorosso sia ieri sia in mattinata si è visto col direttore generale del club, Mauro Baldissoni, e poi ha lasciato la città. Al momento a Trigoria, e come affermato ieri dallo stesso Pallotta, c'è la ferma convinzione che non ci sia nessun motivo per arrivare a bloccare l'iter del progetto con conseguente ritardo per l'inizio dei lavori.