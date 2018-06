Beach volley ecco il 16/o Ics tour Lazio

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Torna l'estate e parte la XVI edizione dell'Ics Beach Volley Tour Lazio, la manifestazione organizzata dal Comitato regionale Fipav Lazio e dall'Istituto per il Credito Sportivo che vede un mese e mezzo di emozioni sulle spiagge del Lazio: Terracina (16-17/6), Sperlonga (23-24/6) giugno), Fregene (7-8/7), lago di Bracciano (14-15/7), Maccarese (21-22/7) e Ostia (28-29/7). "Il Beach Volley è in costante crescita - rimarca il presidente dell'Ics, Andrea Abodi - soprattutto dopo i successi di Rio 2016 e noi come Credito Sportivo intendiamo sostenere e incrementare questo forte sviluppo con tutto il nostro supporto. Da qualche mese abbiamo siglato un'importante convenzione con la Federvolley che consente a tutte le associazioni affiliate di accedere ai nostri mutui light 2.0 in modo da ottenere finanziamenti per attrezzature e impianti sportivi con un'istruttoria semplificata e veloce. Roma comincia ad avere strutture e impianti che consentiranno di praticare questo sport tutto l'anno".