In municipio Roma Lega al ballottaggio

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Siamo il primo partito del centrodestra nel municipio III. Il progetto di Salvini prende sempre più consensi consensi perché la coerenza e lo stare sui territori paga. In vista del ballottaggio continueremo a stare sempre per strada con la gente, facendo un lavoro duro che punta sul territorio". Così all'ANSA il coordinatore regionale della Lega Francesco Zicchieri. La Lega nel III municipio, oltre ad aver espresso il candidato presidente del centrodestra Francesco Maria Bova (che andrà al ballottaggio con Giovanni Caudo del centrosinistra), ieri ha ottenuto il 16,25% dei voti. A chi gli chiede se per il ballottaggio ci si rivolgerà anche agli elettori del M5S, risponde: "Ci rivolgeremo a tutti i cittadini di buon senso. Noi cerchiamo l'alleanza con i cittadini".