festa per la conclusione di 'Circoliadi'

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Una bellissima festa dello sport, quella celebrata il 9 giugno al Forum Sport Center, per chiudere le Circoliadi, la manifestazione che ha visto scendere in campo otto circoli tra i più importanti della Capitale: Forum Sport Center, Due Ponti Sporting Club, Juvenia Sporting Club, Villa Aurelia Sporting Club, Villa York Sporting Club,Tuscolo Sporting Club, Nettuno Club, Flaminio.Una sfida tra circoli all'insegna dello spirito olimpico, quindi del rispetto dell' avversario e dei valori dello sport. Gli otto circoli si sono sfidati in sette diverse discipline: nuoto, tennis, calcetto, running, padel, fitness e burraco in tre mesi di competizioni, iniziati, il 18 marzo, con la staffetta di nuoto. Per la prima volta, si è assistito a un pari merito tra i campioni uscenti del Due Ponti e il Forum che ha, infine, alzato la coppa al cielo, grazie al numero maggiore di vittorie nelle singole competizioni.