Anagni, Casapound verso il ballottaggio

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Casapound verso il ballottaggio ad Anagni. Sarà con ogni probabilità un derby a destra il secondo turno delle amministrative nella città di oltre 20 mila abitanti in provincia di Frosinone. In testa, quando le sezioni scrutinate sono 10 su 17, c'è Daniele Natalia, sostenuto dalla coalizione 'classica' del centrodestra (Fi, Lega, FdI più varie civiche), per ora poco sotto il 40%; ma saldamente avviato verso il ballottaggio c'è Daniele Tasca, ora al 21%, il candidato della 'tartaruga' sostenuto anche da altre quattro liste civiche. Fuori partita Fernando Fioramonti del M5s e Sandra Tagliaboschi (Pd e altri).