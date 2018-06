Ama, 20 mezzi danneggiati da vandali

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - "Venti mezzi Ama depredati e danneggiati, temporaneamente inutilizzabili per i servizi previsti in alcune aree del VII Municipio. E' questo il consuntivo di un atto vandalico subito questa notte dalla municipalizzata capitolina per l'Ambiente". Lo comunica in una nota Ama che spiega: "Il responsabile Ama del distretto Roma Est ha sporto denuncia contro ignoti presso le autorità competenti".

Per il presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani "si tratta di un gravissimo atto vandalico che si riversa sull'intera collettività, provocando un danno al patrimonio dell'azienda e ai cittadini con rallentamenti sui servizi. Gli addetti dell'autofficina di Rocca Cencia sono già al lavoro per rimettere su strada in tempi rapidi il maggior numero possibile di mezzi vandalizzati. Atti come questo o come quelli dei cassonetti bruciati, che colpiscono soprattutto i municipi VII e X, sono intollerabili".