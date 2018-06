Lazio: alle ore 12 affluenza sfiora 21%

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - E' del 20,82% l'affluenza alle Comunali nel Lazio alle ore 12. Nel Lazio sono al voto 47 Comuni, di cui il capoluogo Viterbo e altri dieci città sopra i 15 mila abitanti. Secondo i dati forniti dal Viminale.

A Roma hanno votato in media l'8,4% degli aventi diritto - ovvero 24.449 persone su 289.912 - per il rinnovo di due consigli municipali, il III e l'VIII. Nelle due ex circoscrizioni, del Nomentano e della Garbatella, hanno votato rispettivamente, alle 12, l'8,18 dei residenti con la maggiore età e l'8,8%. Lo riporta il sito del Comune. I due municipi erano stati sciolti per la caduta delle due amministrazioni a 5 Stelle. Nel comune di Fiumicino, alle 12, ha votato il 18,40 per cento degli aventi diritto. In totale, nelle 59 sezioni sul territorio, hanno votato finora 10.953 dei 59.522 elettori iscritti al voto.