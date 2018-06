Cade albero su auto a Roma, ferita donna incinta

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Un albero è caduto su un' auto in cui c'era una donna incinta nella tarda serata di ieri a Roma. E' accaduto in via Leone IV in zona San Pietro. La donna è stata trasportata in ospedale in codice giallo ma non è grave. Sul posto la polizia locale ei vigili del fuoco. A quanto riferito dalla polizia locale, la strada e' stata chiusa anche ai pedoni, da largo Trionfale a via Candia, per il monitoraggio di altri alberi.(ANSA).