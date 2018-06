Al Colosseo 30 ambulanti,10 daspo urbani

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Tra il Colosseo ed i Fori Imperiali sono stati sorpresi 30 ambulanti abusivi, richiesti dieci 'daspo urbani', sequestrati più di 1.100 articoli, elevate sanzioni per oltre 150 mila euro ed arrestati 3 borseggiatori. E' il risultato di una massiccia operazione di controllo dei carabinieri della Compagnia Roma Centro messa in campo per tutta la giornata di ieri. Il bilancio della task force è di 3 borseggiatori arrestati (romeni senza fissa dimora che erano riusciti a sfilare ad una turista finlandese uno smartphone), 30 venditori ambulanti abusivi sanzionati, per lo più di cittadini di Pakistan, Bangladesh e Senegal, per complessivi 150.920 euro e il sequestro della merce trovata in loro possesso, oltre 1.100 pezzi tra aste per selfie, bottiglie di acqua etc. Inoltre la richiesta di emissione di dieci 'daspo' nei confronti di altrettante persone - tutti cittadini romeni tranne uno del Senegal e uno del Pakistan - sorpresi a stazionare nelle aree di accesso e transito della fermata della metropolitana "Colosseo".