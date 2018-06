Soldi per 'seguire' pratiche, 5 arresti

(ANSA) - ROMA, 8 GIU - Si sarebbero fatti pagare "per seguire" pratiche medico-legali finalizzate a ottenere benefici su pensioni. Cinque persone, tra cui una coppia di medici, sono stati arrestati dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e si trovano ora ai domiciliari. Nel corso delle indagini è emerso che un impiegato civile del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, assieme a un ex dipendente del Mef ora in pensione e a un militare in congedo, avrebbe indebitamente ricevuto da militari delle Forze armate grosse somme di denaro (in alcuni casi anche decine di migliaia di euro) per seguire pratiche medico legali per ottenere pensioni privilegiate, giorni di malattia o convalescenza. La perizia medico-legale disposta dalla Procura di Roma ha accertato che questi benefici spettavano comunque ai richiedenti.