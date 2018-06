'Giustizia per Pamela' striscione Cpi

(ANSA) - MACERATA, 8 GIU - "Giustizia per Pamela": questa la scritta su uno striscione, targato CasaPound Macerata, incollato sul muro di via Valadier, nei pressi di via Spalato, a due passi dall'appartamento di Innocent Oseghale in cui Pamela Mastropietro, la 18enne originaria di Roma, è stata uccisa e fatta a pezzi. Sul manifesto, appeso nella notte, accanto alla scritta compare il logo del movimento di estrema destra. È caduta l'accusa di omicidio per Awelima Lucky e Lucky Desmond, gli altri due nigeriani indagati, che ora si trovano in carcere per spaccio di stupefacenti. L'omicidio resta quindi in piedi solo per Oseghale, che è accusato anche di vilipendio, occultamento di cadavere e spaccio.

(ANSA).