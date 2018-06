Sanità:Zingaretti,meglio le liste attesa

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Oggi c'e' una buona notizia su un tema delicatissimo che ha devastato le vite di tanti cittadini: migliorano nel Lazio le liste d'attesa. Dopo tanto tempo c'e' una prima importante inversione di tendenza: rispetto al 2015 si passa dal 50 per cento delle erogazioni nel rispetto dei tempi all'80 per cento del 2018, a oggi'. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti aggiungendo 'questo non significa che i problemi siano risolti ma che l'impegno, gli investimenti sul personale, la riorganizzazione della macchina, l'acquisto di nuovi macchinari cominciano a produrre risultati importanti. Non dobbiamo fermarci, perché è una prima importante inversione di tendenza e dobbiamo andare avanti così".

L'altra novità è che i dati sulle liste d'attesa della sanità del Lazio vanno on line. Sul sito www.salutelazio.it è ora possibile consultare i tempi previsti per prestazione, e tra una settimana il dato sarà scorporato Asl per Asl.