Recuperata a Fiumicino giara romana

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Recuperata questa mattina nel porto canale di Fiumicino un'antica giara romana, di circa due tonnellate di peso, di oltre un metro e mezzo di diametro e circa tre di circonferenza. Probabilmente si tratta di un antico Dolium che poteva servire per contenere vino o olio. La giara era stata "pescata" circa un mese fa a 30 miglia da Fiumicino, a largo di Santa Marinella, dalla motopesca San Vincenzo della flotta di Fiumicino ma nel trasferirla nel porto, per il grande peso, si era impigliato nella rete del natante e il reperto si era adagiato sul fondale a circa due metri e mezzo di profondità. Laboriose, complesse e delicate le operazioni di recupero, per liberare l'anfora dal fango del fondale, a cura dei sommozzatori di una società portuale, iniziate alle 8.30, alla presenza di diversi pescatori locali e curiosi. L'anfora, piena di fango, sarà trasferita, per la cura, nella sede dell'Autorità portuale.