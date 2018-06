Roma, scontro tra Raggi e Zingaretti

E' scontro tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Sui trasporti e sui rifiuti Zingaretti non è amico di Roma", ha detto la sindaca Raggi all'indirizzo del Presidente della Regione. "Sui rifiuti Ama sta facendo il massimo ma se non abbiamo sbocchi ulteriori non sappiamo dove portarli: il presidente lo deve dire", ha detto Raggi. Sui trasporti la sindaca sottolinea come "il Campidoglio è in attesa dei 180 milioni di euro che la Regione dovrebbe investire sulla Roma-Lido". Poco prima la sindaca aveva sottolineato: "porteremo a breve i dossier su rifiuti e trasporti sui tavoli del Governo perché purtroppo in questi giorni stiamo assistendo a una brutta prova della Regione sui trasporti".

Immediata la replica di Zingaretti: "quello della sindaca Raggi è purtroppo è un brutto e arrogante comiziaccio di campagna elettorale fatto in un Municipio al voto. Dopo il 'cemento magico' messo sempre nei municipi al voto, ecco la ricerca del nemico. Un modo molto singolare di distrarre le persone, creando ad arte problemi che non esistono". "Con questo continuo scaricabarile -aggiunge - Roma rischia di spegnersi", la difenderemo anche "per sopperire al disastro di questi anni".

"Sulle ferrovie concesse -spiega Zingaretti- è un adempimento comunitario, che non compromette nulla". "I problemi del trasporto pubblico a Roma sono ben altri: fermate piene di cittadini disperati per i ritardi e impauriti dai rischi di incendio. Sui rifiuti lavoriamo solo per Roma. Sulla Puglia, se ci sono stati ritardi, sono stati legati alla iniziale contrarietà dei 5 Stelle pugliesi", poi superati. Lunedì in giunta ci sarà ok a accordo con la Puglia.