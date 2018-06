Esplode bomba carta sotto auto in sosta

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - Una forte esplosione è stata sentita in strada, alla periferia di Roma, ieri sera. E' accaduto intorno alle 20 in via Cornelio Sisenna, in zona Torre Spaccata.

A dare l'allarme al 112 un cittadino. Sul posto la polizia. A quanto accertato, è esplosa una bomba carta posizionata sotto a un'auto parcheggiata nei pressi di una parrocchia. La deflagrazione ha fatto cadere il paraurti posteriore e aperto gli sportelli. Trovati pezzi di carta bruciati sotto il veicolo, risultato poi rubato. Sulla vicenda indaga la polizia.