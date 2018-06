Raggi, al via trattori per sfalcio erbe

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Sono partite le operazioni di sfalcio delle grandi aree verdi della città, effettuate grazie all'accordo siglato con Coldiretti. I trattori delle aziende agricole sono già a lavoro al Laurentino. Qui, insieme al presidente del Municipio IX Dario D'Innocenti e al presidente di Coldiretti Lazio David Granieri, ho assistito ai primi interventi di manutenzione in via Gadda". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il secondo step dell'ecopascolo delle pecore in funzione 'tosaerba' non è ancora partito. "La settimana scorsa abbiamo firmato un protocollo d'intesa con Coldiretti per avviare tutta l'attività di sfalcio delle aree verdi della città all'interno di un rapporto più ampio che vuole recuperare la funzione agricola dell'agro romano, oggi dimenticata. L'associazione ci aiuterà nella manutenzione del verde pubblico inviando i trattori e facendo un lavoro che consente il ripristino delle condizioni di normalità", scrive la sindaca su Fb.