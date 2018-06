Musei Roma, card 5 euro,si entra un anno

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "La Mic è una tessera che consente a chi è residente a Roma anche temporaneamente di entrare nei musei civici e vedere anche le mostre che fanno parte del biglietto integrato al prezzo di 5 euro per 12 mesi. Ieri insieme alla sindaca abbiamo tenuto in mano la prima carta.

L'avvio della vendita" sarà "tra poche settimane. E' importante questa novità perché significa che ogni persona che vive nella città ha diritto di entrare di fatto nel museo, come se fosse una casa di tutti, ogni volta che vuole, con un contributo simbolico". Lo ha annunciato il vicesindaco di Roma Luca Bergamo nel corso di una diretta Fb. La card permetterà di entrare per un anno nei musei comunali, una ventina di spazi espositivi, dai Capitolini ai Mercati di Traiano. "Stiamo sperimentando qualcosa che in Italia non esiste", ha sottolineato il vicesindaco.