(ANSA) - TORINO, 6 GIU - Nello stabilimento di Pomigliano continuerà fino al 2022 la produzione della Panda, che sarà affiancata da uno dei nove modelli Maserati, Alfa Romeo, Jeep e Fiat definiti per l'Europa. Lo afferma il segretario nazionale della Fim Cisl Ferdinando Uliano, dopo l'incontro sulla cassa integrazione per riorganizzazione per lo stabilimento Fca di Pomigliano. L'accordo dovrà essere siglato nei prossimi giorni presso il Ministero del Lavoro.

"Abbiamo costruito tutte le condizioni di massima per dare le maggiori tutele ai lavoratori di Pomigliano, rispetto all'attuale contratto di solidarietà in scadenza, riguardo gli aspetti collegati alla rotazione e alla maturazione dei ratei per tutti e 4500 lavoratori di Pomigliano e Nola", aggiunge Uliano. (ANSA).