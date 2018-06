Sindaco Amatrice, aspettiamo il premier

(ANSA) - RIETI, 05 GIU - "Mi fa piacere che il presidente abbia scelto le nostre terre per la sua prima uscita pubblica.

Lo ringrazio. Lo aspettiamo per fargli visitare Amatrice e per mostrargli i luoghi, lo accompagnerò personalmente". Così all'ANSA il sindaco facente funzione di Amatrice (Rieti), Filippo Palombini, commentando le parole del premier Giuseppe Conte che ha annunciato l'intenzione di compiere la sua prima uscita pubblica nelle zone colpite dal sisma del 2016.