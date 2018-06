Rapinavano coetanei, baby gang di minorenni in centro a Roma

Aggredivano e rapinavano i loro coetanei in pieno centro storico a Roma, tra piazza del Popolo, villa Borghese e piazzale Flaminio. Per questo i carabinieri della stazione Piazza Farnese hanno denunciato quattro minorenni, tra i 14 e i 16 anni, che ora dovranno rispondere dell'accusa di rapina in concorso. Ieri pomeriggio, la baby gang - composta da due ragazze, una di Roma e una di Tivoli, e due ragazzi romani - ha avvicinato un 14enne romano, che era in compagnia di alcuni amici, e lo ha aggredito colpendolo con pugni al volto, tentando di derubarlo dello smartphone e di una collanina d'oro, ma la reazione della comitiva li ha messi in fuga. Intervenuti sul posto, i carabinieri hanno acquisito le informazioni e le descrizioni dei "bulletti" che sono stati rintracciati e fermati, qualche ora dopo, vicino a villa Borghese. Con loro avevano la refurtiva delle aggressioni nei confronti di altre giovanissime vittime, sempre nella zona centrale.