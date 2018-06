Atac, in arrivo 620 assunzioni

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Non è prevista alcuna riduzione di organico nel Piano Concordatario. L'azienda ha doverosamente e prudenzialmente tenuto conto, nella redazione del Piano di concordato, della cessazione dei contratti per la gestione delle ferrovie ex concesse e per la riscossione della sosta, in scadenza nel 2019 e al momento non ancora riaffidati. In entrambi i casi, è tuttavia ragionevole ritenere che i nuovi contratti, indipendentemente dalla conferma dell'affidamento ad Atac, prevedranno la continuità occupazionale per le risorse oggi impegnate". Così in una nota Atac, riferendosi alle notizie apparse sulla stampa e alle affermazioni rilasciate da alcuni esponenti politici. "Giova ricordare che, al contrario, a fronte di uscite per pensionamento di circa 330 persone tra autisti e personale di supporto, nello stesso Piano Concordatario, l'azienda ha previsto l'assunzione di 620 nuovi autisti".