Zingaretti,su rider impegno comune

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "L'incontro tra il sindacato dei rider e Luigi Di Maio al Ministero dello Sviluppo Economico è un fatto positivo. Nel Lazio non abbiamo perso tempo, abbiamo proposto la 'carta dei diritti del lavoro digitale', stiamo ascoltando lavoratori, sindacati, giovani e piattaforme, portando avanti la consultazione online. Entro luglio promuoveremo la legge più moderna d'Italia sul lavoro digitale. Vogliamo dare diritti a chi non ne ha, pronti a un impegno comune con il Governo per raggiungere questo obiettivo". Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.