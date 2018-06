Vaccini:Lazio 1/o per copertura morbillo

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "In questi mesi sono stati raggiunti importanti risultati per l'incremento delle coperture vaccinali basti pensare che il Lazio è l'unica Regione in Italia ad aver superato il 95% della copertura vaccinale per il morbillo nella corte d'età 0-24 mesi". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato che nel pomeriggio ha partecipato al convegno 'Io mi Vaccino, Io non posso, Io non voglio' presso l'Auditorium San Paolo Bambino Gesù.

"Nel Lazio è inoltre disponibile l'Anagrafe Unica Vaccinale - ha concluso D'Amato nel suo intervento - alla quale ad oggi hanno effettuato l'accesso e risultano quindi registrati, oltre 3.100 scuole e istituti per un numero di alunni complessivo pari a oltre 313 mila che rappresentano circa il 40% della popolazione scolastica nella fascia 0-16 anni e contiamo a breve di raggiungere l'obiettivo. E' importante non dare alle famiglie messaggi contraddittori e soprattutto non tornare indietro".