Strootman: A Italia come noi serve tempo

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - "L'Italia è come noi una squadra giovane, che ha bisogno di tempo per crescere, ma ha qualità.

Stasera mi è sembrata un po' affaticata ma, da quando inizierà la stagione, dobbiamo migliorare e lavorare tanto per farlo. Il mio futuro? Ho quattro anni di contratto con la Roma, io sto bene a Roma e il mio futuro è lì". Così Kevin Strootman, centrocampista dell'Olanda, dopo il pareggio con l'Italia, parlando ai microfoni della Rai.