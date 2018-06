Roma: Tar, via antenne da scuola Cairoli

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Le antenne elettromagnetiche sulla scuola materna ed elementare Cairoli e sul liceo Tacito, nel I Municipio, nel quartiere Prati-Trionfale, oggetto da tre anni di accanite battaglie dei genitori degli alunni che hanno chiesto al Municipio, al Comune e perfino al ministro delle Infrastrutture di spostarle, vanno spente. A stabilirlo è il Tar del Lazio che ha pronunciato in questi giorni una sentenza in base alla quale è legittimo il regolamento approvato da Roma Capitale nel maggio 2015 che individua aree interdette alla installazione degli impianti con riferimento alla distanza da siti sensibili, tra cui le scuole. Nel territorio del comune di Roma, ricorda il Tar, il limite di 100 metri dai siti sensibili era già previsto nel Protocollo di intesa sottoscritto dai gestori e dal Comune nel luglio 2004. "Siamo orgogliosi per aver contribuito con il nostro supporto legale a raggiungere questo risultato", hanno detto i legali Antonio Talladira e Loredana Alcamo che hanno rappresentato le ragioni dei genitori.