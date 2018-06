Raggi, non soldi ma poteri Capitale

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - "Roma avrà un governo con il quale iniziare a parlare in maniera franca e onesta di tante cose fra le quali il nuovo rapporto di Roma, il fatto che la città deve essere una Capitale". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaca di Roma, rispondendo all'inviato Alessandro Poggi che le domandava cosa cambia per la città con il nuovo governo. L'intervista, di cui una nota preannuncia il contenuto, andrà in onda questa sera all'interno di Night Tabloid su Rai2. "Ricordo che nel contratto di governo, non è mai accaduto, siamo riusciti ad inserire un intero paragrafo su Roma - continua la sindaca -. Attenzione: noi non chiediamo soldi, noi chiediamo poteri. Noi chiediamo i poteri che hanno tutte le Capitali per riuscire a dialogare in maniera diretta con il governo, senza intermediazione della Regione".