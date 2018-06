Molesta passanti in strada, ministro Bongiorno chiama vigili

Ubriaco e seminudo compieva atti osceni davanti la chiesa di Sant'Andrea delle Fratte, nel centro di Roma, infastidendo i passanti. A passare in quegli istanti - come riporta anche il Messaggero - il neoministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno che passeggiava nel tardo pomeriggio di ieri per le vie del centro storico di Roma.

Secondo quanto si è appreso, il ministro ha fermato una pattuglia della polizia locale in transito. Sul posto anche il 118 che ha portato l'uomo in ospedale e la polizia.