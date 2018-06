Fondo Futuro,premiati nuovi imprenditori

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Oltre 370 progetti, 31,5 mln investimenti complessivi. Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il vicepresidente Massimiliano Smeriglio hanno premiato nella sede della fondazione Exclusiva, a Roma, i progetti vincitori della seconda edizione del Bando Fondo Futuro. Sono 372 i progetti ammessi, per un totale di investimenti di 31,5 milioni.

Fondo Futuro è il programma con cui la Regione offre micro-finanziamenti agevolati, da restituire al tasso dell'1%, per incentivare la nascita di progetti di autoimpiego, l'avvio di nuove imprese e la concretizzazione di idee di sviluppo. Il programma si rivolge in particolare a chi ha maggiori difficoltà di accesso al credito ordinario. "Il Lazio sta diventando la regione leader italiana per il microcredito, che permette di aprire centinaia di nuove pmi", ha detto Zingaretti.