Raggi, al via manutenzione via Trionfale

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "Sono iniziati i lavori di manutenzione in via Trionfale. Continua l'operazione #StradeNuove per dare a Roma strade rifatte per bene. Finalmente si fa una programmazione seria degli interventi ma soprattutto abbiamo detto basta ai continui affidamenti diretti e ai lavori realizzati male, ai rattoppi o, peggio ancora, alle ditte che usavano materiali scadenti. Questa prima fase in via Trionfale prevede il rifacimento dell'intero tratto che va dall'incrocio con Via Aristide Gabelli fino a poco prima dell'incrocio con Via Giovanni della Casa. I lavori sono eseguiti di notte per cercare di ridurre al minimo i disagi ai cittadini". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi.