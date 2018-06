Rubavano in palestre esclusive,2 arresti

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Avrebbero messo a segno 27 furti, per decine di migliaia di euro, in 5 palestre esclusive della Capitale rubando documenti d'identità, carte di credito e orologi Rolex ai clienti mentre si allenavano. Con le accuse di furto aggravato, sostituzione di persona e frode informatica, i carabinieri hanno arrestato due uomini, di 44 e 30 anni, e denunciato altri due. A quanto ricostruito, i ladri aderivano alle offerte per usufruire di giorni di prova nelle più esclusive palestre della Capitale esibendo un documento falso per non essere rintracciati. Poi, confermando la loro presenza anche nelle sedute successive, arrivavano in palestra nelle ore di punta facendo razzia degli oggetti custoditi negli armadietti degli spogliatori per poi sparire. Così mentre i clienti derubati continuavano ad allenarsi, con le carte di credito e bancomat rubati facevano prelievi agli sportelli bancomat o transazioni con un pos messo a disposizione da uno degli indagati, titolare di un'autorizzazione per il commercio ambulante.