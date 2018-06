Pirati strada:scontro auto,ragazza muore

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - Una ragazza di 28 anni, coinvolta ieri sera in un incidente stradale in via Mattia Battistini a Roma, è morta oggi in ospedale. La giovane era alla guida di un'auto che si è scontrata con un'altra. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale, il conducente dell'altra macchina è scappato a piedi lasciando il veicolo sul posto. I vigili hanno rintracciato l'intestatario dell'auto e sono in corso verifiche per stabilire chi ci fosse ieri sera al volante.