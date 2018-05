Premio Simpatia all'ambasciatore Usa

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - L'edizione 2018 del Premio Simpatia è stata assegnata all'ambasciatore degli Stati Uniti Lewis Eisenberg, nel giorno che si celebrano i 74 anni della Liberazione della Città Eterna ad opera del contingente americano. Ma saranno tanti anche i personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, della ricerca e della solidarietà che riceveranno la preziosa rosa dello scultore Assen Peikov il 4 giugno, alle 18 in Campidoglio nella Sala della Protomoteca. Come da tradizione ci sarà anche il premio "Simpatico d'Italia" che quest'anno andrà ad Andrea Saccone, 19 anni, vincitore della trasmissione L'Eredità. Tra i tanti premiati: l'Arma dei Carabinieri con Giuseppe Gambacurta, la Polizia di Stato con Maurizia Quattrone, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma e la Polizia Locale di Roma Capitale con Daniela Rossi e Fabrizio Franzone. Per letteratura e giornalismo il filosofo Umberto Galimberti, Franca Leosini, Carlo Marroni Sole 24 Ore e Stefania Pinna SKY TG24.