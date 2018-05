America, Raggi ci dia San Cosimato

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Nell'ambito del secondo incontro "Roma per il Cinema & il Cinema per Roma" in corso questa mattina alla Casa del Cinema e convocato dalla sindaca Virginia Raggi e dal vicesidanco Luca Bergamo, il presidente del Piccolo Cinema America Valerio Carocci è intervenuto per chiedere nuovamente la concessione di suolo pubblico di Piazza San Cosimato, esclusivamente per il mese di luglio, per lo svolgimento dell'arena del Cinema America, che intanto inaugurerà la stagione estiva venerdì 1 giugno nel vicino cortile del Liceo Kennedy. Appello di Carlo Verdone: "Penso che a questo punto ci sia la volontà anche da parte del sindaco e del vicesindaco di chiudere questa querelle; in questo momento, meno polemiche ci sono e meglio è, perche abbiamo già tanti problemi a livello di Paese e le beghe culturali andrebbero discusse serenamente davanti a un tavolo".