Va in ascensore e cade nel vuoto, morta donna a Roma

Tragedia nel pomeriggio in un palazzo di viale Regina Margherita, nel quartiere Nomentano a Roma. Una donna di 77 anni è morta dopo essere precipitata nel vuoto nel vano ascensore. Un volo dal sesto piano che non le ha lasciato scampo. A dare l'allarme al 112 il portiere che ha sentito, intorno alle 15.30, un forte rumore. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri della compagnia Parioli che indagano sulla vicenda.

Rimane da chiarire cosa sia esattamente accaduto e come mai Elena Pacifici, che abitava al primo piano, si trovasse al sesto. Verranno effettuate perizie tecniche sull'ascensore per stabilire se ci sia stato un guasto e come mai la porta in ferro battuto si sia aperta nonostante la cabina non fosse al piano. Sembra, infatti, che in quel momento l'ascensore si trovasse al settimo piano. L'elevatore è stato posto sotto sequestro.