Salvamamme lancia 'gelato sospeso' per i bambini

"Con l'arrivo dell'estate si rinnova l'appuntamento con la più dolce delle iniziative: quella del Gelato Sospeso di Salvamamme. L'iniziativa, prendendo ispirazione dall'antica tradizione napoletana del caffè sospeso prevede che nelle gelaterie che esporranno la locandina del Gelato Sospeso, ognuno possa lasciare un gelato pagato a un bambino la cui famiglia non può permetterselo". Così in una nota l'associazione Salvamamme.

"Per prendere parte all'iniziativa, che si svilupperà dal 1 giugno al 31 ottobre - prosegue - basta recarsi in una delle gelaterie, dei bar o dei locali aderenti e lasciare la propria offerta nel vaso trasparente messo a disposizione dell'attività commerciale che emetterà uno scontrino al momento della consegna del gelato alla famiglia che lo riceverà. Dal 2015 al 2017, ovvero dal lancio della prima campagna a oggi, l'associazione Salvamamme con il 'gelato sospeso' ha donato 100 mila sorrisi grazie al coinvolgimento di centinaia di gelaterie sparse in tutte le regioni italiane. Per chi cerca un 'gelato sospeso', l'elenco, ancora in fase di completamento, delle gelaterie aderenti è sul sito (gelatosospeso.it), che fornirà tutte le informazioni a chi vorrà aderire".