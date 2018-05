Retape Festival, woodstock romana 2-3/6

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Una manifestazione per tastare il polso del rock a Roma, per dare spazio e visibilità alla variegata realtà musicale della capitale". José Dosal, ad della Fondazione Musica per Roma, presenta così Retape Festival, la seconda edizione di quella che vuole ambire a essere la Woodstock romana che per due giorni, venerdì 2 e sabato 3 giugno, animerà la Cavea dell'Auditorium - Parco della Musica. Sul palco 20 artisti, tra giovani emergenti e band storiche.

A partire dalle 19, sabato suoneranno Luca D'Aversa, Mirkoeilcane, Leo Pari, Filippo Gatti, Rho, Germanò, Il Grido, Amir, Assalti Frontali, Cor Veleno, Garcon Fatal, Bombay.

Domenica, invece, Artù, Lillo e I Vagabondi, Los3Saltos, Ardecore, The Niro, Orchestraccia, Piotta, Bamboo, Mesa.

La manifestazione cresce e si rinnova nella formula, con un progetto, dentro e fuori dall'Auditorium, che si è sviluppato per sei mesi ed è passato per Retape Lab, Retape Off e conclude ora con Retape Festival.