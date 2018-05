Patto porti-Car,insieme per Meditarreno

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - I Porti del litorale laziale si alleano con il Centro agroalimentare di Roma per affrontare con più energie le sfide commerciali del Mediterraneo. Stamattina a Civitavecchia il presidente dell'Autorità di sistema portuale del Tirreno centrosettentrionale (Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta) Francesco Maria Di Majo e il presidente del Car Valter Giammaria, con il dg del Car Fabio Massimo Pallottini, hanno firmato il protocollo d'intesa 'Portunus - Porti e Mercati di Roma insieme nel Mediterraneo' che prevede nuove opportunità di sviluppo infrastrutturale e affermazione internazionale. Un patto con cui i due enti progettano le attività comuni di una grande piattaforma integrata di servizi avanzati per esportare il Made in Italy e per internazionalizzare le produzioni e i territori del Lazio. Sostegno è stato assicurato anche dal numero uno di Arsial Antonio Rosati.