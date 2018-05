Manifesto al Quirinale,grazie Presidente

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Grazie presidente Mattarella. Sono con lei, la sosterrò sempre. Viva l'Italia e Viva l'Europa".E' il cartello apparso questa mattina su un muro in via del Quirinale, appeso da Chiara, una logopedista di 28 anni. Il cartello è stato subito rimosso dalle forze dell'ordine. " Con questo gesto - precisa Chiara - ho voluto testimoniare al presidente Mattarella la mia solidarietà per gli attacchi a lui rivolti sui social".

"Non potrò essere a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica - conclude Chiara - ma volevo esprimere la mia vicinanza al Capo dello Stato".