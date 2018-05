Insulta autista bus e ferisce 16enne

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Ha insultato il conducente di un autobus di linea e con un pugno ha mandato in frantumi il vetro laterale del mezzo pubblico. Poi è fuggito. E' accaduto nella notte intorno alle 1.30 in zona Torrenova, alla periferia di Roma.

L'uomo, che viaggiava a bordo di un bus della linea 053, era in forte stato di agitazione. Le schegge del vetro mandato in frantumi hanno ferito un ragazzo di 16 anni che si trovava a bordo del bus con la mamma. Il giovane è stato medicato dal 118.

Sul posto i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca che hanno avviato indagini per risalire al responsabile. L'uomo è stato poco dopo rintracciato. Si tratta di un italiano di 46 anni, disoccupato e con precedenti, che avrebbe problemi psichici. E' stato denunciato per lesioni personali e danneggiamento.