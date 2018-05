Atac: inchiesta, ipotesi sabotaggio

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Dietro l'ipotesi di un sabotaggio all'origine dell'incremento dei casi di avaria e guasti nei mezzi Atac nell'ultimo anno, potrebbe essere legato al malcontento dei lavoratori della municipalizzata. In particolare le indagini riguarderebbero anche le ditte esterne: per la municipalizzata dei trasporti di Roma, oltre ai dipendenti, lavorano nelle officine operai a contratto, legati a ditte esterne. E' quanto emerge da una prima analisi delle carte da ieri a disposizione dei pm di piazzale Clodio che indagano su due fronti: gli episodi di incendi nei bus e la gestione della manutenzione del parco mezzi di Atac. Le carte depositate dai quattro dirigenti dell'azienda convocati come testimoni riguardano le avarie registrate su bus e tram negli ultimi tre anni. In base a quanto si apprende i pm nei prossimi giorni potrebbero chiedere ulteriore documentazione ad Atac.