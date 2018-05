Raggi, più detenuti a lavoro in parchi

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Sono sempre di più i detenuti che si impegnano per pulire parchi e giardini della nostra città. Ieri mattina è iniziato il corso di formazione per altri 14 volontari della Casa circondariale di Rebibbia che tra una settimana potranno iniziare a lavorare a titolo gratuito come giardinieri". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Si aggiungeranno ai primi 18 detenuti che hanno iniziato il lavoro lo scorso marzo da Colle Oppio. L'iniziativa si è sviluppata grazie agli assessori Baldassarre, Frongia e Montanari nella sottoscrizione dell'Accordo congiunto Roma Capitale-Ministero della Giustizia. Il progetto promuove un percorso di sensibilizzazione al rispetto del bene comune, legalità, osservanza delle regole e delle norme come elementi imprescindibili per il percorso di reinserimento dei detenuti.

Stiamo garantendo piena attuazione all'articolo 27 della Costituzione, che prevede la funzione rieducativa della pena.

Mettiamo al centro la persona: una comunità solidale si costruisce col contributo di tutti".