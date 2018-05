Morto Alberto Mieli, ex deportato

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - E' morto a Roma, all'età di 93 anni, Alberto Mieli, uno degli ultimi ex deportati che ha fatto ritorno da Auschwitz. "Non c'è ora del giorno o della notte in cui la mia mente non vada a ripensare alla vita nei campi, a quello che i miei occhi sono stati costretti a vedere", aveva scritto Mieli in un libro scritto insieme alla nipote Ester "Eravamo ebrei. Questa era la nostra unica colpa". Sul suo braccio era marcato in modo indelebile il numero 180060. Alberto Mieli, nato a Roma il 22 dicembre 1925, ricorda la comunità ebraica di Roma, viene cacciato dalle scuole a causa delle leggi razziali. Viene catturato dai fascisti e dalla Gestapo e deportato a Auschwitz Birkenau non ancora ventenne dopo esser passato per il campo di Fossoli. Cordoglio è stato espresso, tra gli altri, dal Rabbino Capo Riccardo Di Segni, dalla presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.