Roma: a rischio voragine 32 km gallerie

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Allarme dell'Autorità di distretto idrografico per Roma, questa volta per la sua parte sotterranea.

Sono 32 km quadrati di gallerie e cavità sotterranee, secondo l'autorità, con rischi sprofondamenti e voragini. Dal 2008, secondo i dati forniti, sarebbe triplicata la media di 30 all'anno negli ultimi 100 anni, mentre nei primi 5 mesi del 2018 sono già avvenuti 83 episodi. "I recenti continui fenomeni di sprofondamento e voragini con collassi stradali e l'instabilità di edifici in diversi quartieri della Capitale mostrano un livello di fragilità del suolo e del sottosuolo elevato e da non sottovalutare, richiedono interventi urgenti sia di controllo con le tecniche più avanzate,sua di consolidamento e messa in sicurezza", sostiene, in una nota, Erasmo D'Angelis, Segretario Generale dell'Autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale, che ha accorpato l'Autorità del Tevere.