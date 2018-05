Giro: murales a Roma contro Israele

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Un militare con la divisa che richiama la Maglia Rosa e la bandiera d'Israele e, accanto, un quadro con il 'girone 'Italia' dove i corridori passano in mezzo al conflitto tra palestinesi e israeliani. E' il murales apparso a due passi da via del Corso in occasione dell'ultima tappa del Giro d'Italia. L'opera è firmata 'Sirante' - lo stesso autore dei 'I Bari' e de 'L'incendio del Nazareno' - e critica sia la scelta degli organizzatori di far partire la corsa rosa da Gerusalemme sia la politica di Israele. Nel murales si vede un militare, in assetto antisommossa, con casco, fucile d'assalto e bandiera con la stella di David, accanto ad un quadro dal titolo 'Girone d'Italia' e il simbolo dei dollari. La scena è quella del X canto dell'Inferno di Dante: il poeta e Virgilio osservano il passaggio del Giro tra due colline. Su una ci sono fiamme, dense nubi e i palestinesi, dall'altra soltanto la bandiera la bandiera israeliana. "C'è chi l'inferno lo crea e chi lo subisce" scrive Sirante accanto all'opera.