25ene ferita da colpo di pistola a Roma

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Un ragazzo di 25 anni è stato ferito ieri pomeriggio con un colpo di pistola in strada alla periferia di Roma. A quanto ricostruito finora, il giovane era in macchina su via Arzachena quando è stato affiancato da un'altra macchina da cui è stato sparato un colpo di pistola che lo ha centrato a una gamba. Il ragazzo è stato portato in ospedale e non sarebbe grave. Sulla vicenda indagano i poliziotti del commissariato Casilino.