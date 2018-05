Papa visita scuola in periferia a Roma

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Questo pomeriggio Papa Francesco è uscito a sorpresa dal Vaticano e si è recato in visita all'Istituto Comprensivo Elisa Scala di Roma, una scuola statale nella periferia sud-est della capitale, tra la Borgata Finocchio e la Borghesiana. La visita avviene nel quadro dei "Venerdì della Misericordia", e il Pontefice era accompagnato come sempre da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione. Il Pontefice ha visitato la sede centrale dell'Istituto in via Nicotera. Al suo arrivo, è stato accolto dalla dirigente scolastica, prof.ssa Claudia Gentili, e da centinaia di ragazzi e ragazze che si trovavano nell'Istituto per svolgere le attività pomeridiane.