Il Giro a Roma tra buche e proteste

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Tra buche e proteste anti-Israele, l'ultima tappa del Giro d'Italia rischia di essere più turbolenta del solito. Domenica la carovana rosa arriverà a Roma: 115 chilometri tra le strade della Capitale che negli ultimi mesi ha sofferto piogge e gelate con conseguenti buche e voragini. I campioni delle due ruote percorreranno il centro storico, tra asfalto e sampietrini tenuti sotto la stretta sorveglianza del Dipartimento Lavori Pubblici del Campidoglio che oggi ha effettuato uno degli ultimi sopralluoghi sul percorso. L'obiettivo è quello di individuare le ultime criticità e "risolverle entro domenica". La tappa finale del Giro sarà anche l'ultima occasione per i movimenti filopalestinesi per manifestare la propria disapprovazione per la corsa che quest'anno è partita da Israele. Così come avvenuto in altre città italiane, anche nella capitale gli attivisti si faranno sentire, pronti a "sfidare" la 'green zone' disposta alla Questura.